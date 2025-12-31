Nucléaire iranien: Benjamin Netanyahu affirme que l’Iran tente de reconstituer ses capacités nucléaires et balistiques

Lors d’une interview accordée à la chaîne de télévision américaine Fox News, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré qu’il avait reçu, il y a deux semaines, des renseignements concernant des exercices de tir de missiles balistiques iraniens visant Israël.

Benjamin Netanyahu a réitéré son avertissement à la République islamique, avertissant le régime iranien que s’il « ose » attaquer Israël, « les conséquences seront dévastatrices ».

Le dirigeant israélien a également révélé que l’Iran tentait de reconstituer ses capacités nucléaires et balistiques.

« Donald Trump avait raison lorsqu’il a dit que le site de Fordo a été anéanti. Ils explorent donc d’autres pistes. Ils vont persévérer. Ils tentent également de remettre en service leur usine de production de missiles balistiques. Nous les avons considérablement retardés dans les deux domaines, mais oui, ils vont continuer d’essayer« , a indiqué Benjamin Netanyahu.

Le premier ministre israélien a toutefois précisé qu’il n’était pas certain que l’Iran ait décidé de « franchir la ligne rouge » avec son programme nucléaire compte tenu des avertissements du président américain Donald Trump contre une telle démarche et de son expérience récente lors de la récente « guerre des 12 jours ».

En outre, Benjamin Netanyahu a souligné que pour éliminer la menace à long terme que représente l’Iran, il faut l’empêcher d’accéder à l’arme nucléaire.

« Avec l’Iran, le véritable enjeu est qu’ils acceptent le fait qu’ils ne devraient pas avoir la capacité d’enrichir l’uranium. Ils devraient recenser tous les matériaux qu’ils ont déjà enrichis, les retirer d’Iran et procéder à des inspections« , a affirmé le chef d’État israélien.

Eliran COHEN pour Israel Actualités