Israël en guerre : les négociations pour une trêve des combats à Gaza devraient reprendre la semaine prochaine, après l’examen par Israel de la réponse du Hamas à la proposition israélienne de cessez-le-feu

Israël en guerre : les négociations pour une trêve des combats à Gaza devraient reprendre la semaine prochaine, après l’examen par Israël de la réponse du Hamas à la proposition israélienne de cessez-le-feu

Selon les informations de la chaîne de télévision égyptienne Al-Qahera, Les négociations de cessez-le-feu à Gaza devraient reprendre la semaine prochaine après l’examen par Israël de la réponse du Hamas à la proposition israélienne de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Hier, après avoir reçu la réponse du Hamas, le bureau du premier ministre israélien avait annoncé le retour de l’équipe de négociation israélienne, qui a quitté le Qatar pour revenir en Israël, dans le but d’entamer des consultations sur cette dernière réponse du groupe terroriste palestinien.

Gal Hirsch, l’envoyé israélien pour les otages et les personnes disparues, avait d’ailleurs expliqué dans un communiqué que l’objectif de l’équipe de négociation israélienne est de réduire les divergences pour obtenir un accord de cessez-le-feu et la libération des otages, vivants et décédés.

Néanmoins, le retour de l’équipe de négociation souligne les tensions existantes dans les pourparlers : l’envoyé du président américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a indiqué hier dans un communiqué que la réponse du Hamas à l’accord démontre « un manque de volonté ».

« Nous avons décidé de rapatrier notre équipe de Doha pour des consultations après la dernière réponse du Hamas, qui montre clairement un manque de volonté de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza. C’est une honte que le Hamas ait agi de manière aussi égoïste. Nous sommes déterminés à rechercher la fin de ce conflit et une paix durable à Gaza« , a déclaré Steve Witkoff.

Par ailleurs, une source importante du Hamas a déclaré hier à Reuters qu’il y avait encore une chance de parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza, mais que cela prendrait quelques jours en raison de ce qu’il a appelé « le blocage israélien ». La source a aussi ajouté que la réponse du Hamas à la dernière proposition de cessez-le-feu incluait la demande d’une clause qui empêcherait Israël de reprendre la guerre si un accord n’était pas trouvé dans le délai de trêve de 60 jours.

En outre, le Jerusalem Post informe également que le Hamas insiste désormais pour que seules les Nations Unies, et non la Fondation humanitaire pour Gaza (GHF), soient responsables de la distribution de l’aide humanitaire. Le groupe exige aussi l’ouverture du point de passage de Rafah, tant pour l’aide humanitaire que pour l’entrée des civils.

Plus inquiétant encore, des sources impliquées dans les négociations ont affirmé au journal israélien que « la crise humanitaire à Gaza et la pression exercée sur Israël au sujet de cette question incitent en fin de compte le Hamas à faire preuve de moins de flexibilité car il sait qu’Israël est sur la sellette ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités