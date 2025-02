Israël en guerre : les services de sécurité israéliens recommandent de limiter l’accès au Mont du Temple, à l’approche du Ramadan

Selon les informations de la chaine israélienne N12, les services de sécurité israéliens vont recommander aux citoyens israéliens de limiter l’accès au Mont du Temple en raison de la crainte accrue d’attentats à l’approche de la fête musulmane du Ramadan. Cette recommandation devrait être présentée à l’establishment israélien dans les prochains jours.

Des sources israéliennes ont déclaré à N12 que « la stabilité durant la période du Ramadan dépendra en grande partie de la situation à Gaza ». Les sources ont également ajouté que « s’il y a un cessez-le-feu, on s’attend à ce que la situation reste calme, mais dans le cas contraire, les forces de sécurité seront déployées en nombre beaucoup plus important en prévision d’ une éventuelle escalade« .

La chaine israélienne N12 a aussi rapporté que le ministère israélien de la Défense, la police israélienne, le Shin Bet, l’armée israélienne et le service pénitentiaire israélien ont eu des discussions ces derniers jours pour élaborer des recommandations sur la politique d’accès au Mont du Temple pendant le Ramadan.

L’objectif est de permettre aux fidèles musulmans de pratiquer leur culte librement, mais « dans le cadre de contraintes de sécurité ». N12 indique que les services de sécurité ont recommandé que l’entrée soit autorisée aux hommes de plus de 55 ans, aux femmes de plus de 50 ans et aux enfants de 12 ans et moins. Pour les prières du vendredi, un maximum de 10 000 personnes seront autorisées à entrer, mais cela est conditionné à l’approbation préalable des demandes.

N12 a ajouté que ces recommandations sont similaires à celles de l’année 2024, mais nettement plus limitées que celles des années précédentes, tant en termes de nombre de personnes autorisé à monter sur le Mont du Temple que de renforcement des restrictions d’âge.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 63 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités