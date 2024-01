Israël en guerre : l’État d’Israël aurait accepté un accord prévoyant la libération progressive des otages contre la libération de 5000 terroristes palestiniens

Selon les informations de la chaine américaine Sky News, Israël aurait accepté, lors du sommet de Paris qui a eu lieu hier, un accord qui prévoit la libération progressive des otages israéliens contre la libération d’environ 5000 terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

L’accord qui a été conclu à Paris, prévoit plusieurs étapes lors des échanges, accompagnée d’une trêve des combats et de la livraison de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza.

L’accord de cessez-le-feu devrait durer 45 jours avec la libération de 35 otages israéliens lors de la première étape. À chaque otage libéré, l’État d’Israël devra libérer 100 à 250 terroristes palestiniens. Au total, 4 à 5000 terroristes palestiniens pourraient être libérés. Il s’agirait du nombre le plus élevé dans l’histoire du conflit israélo-palestinien.

Les conditions de l’accord ont été soumises au Hamas en attente de leur approbation. Ce soir à 19h30, le cabinet de guerre de l’État d’Israël se réunira pour discuter des termes de l’accord.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités