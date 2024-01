Israël en guerre : selon les renseignements israéliens, 10% des employés de l’URNWA ont des liens avec des groupes terroristes

Le Wall Street Journal a dévoilé aujourd’hui les rapports des services de renseignements israéliens qui ont été fournis par l’Etat d’Israel aux responsables américains concernant les suspicions des compromissions de l’UNRWA avec les groupes terroristes palestiniens.

Selon les rapports, 10% des employés de l’Office de secours et de travail des Nations Unies (UNRWA) ont des liens avec des groupes terroristes islamistes.

Les estimations des services de renseingements israéliens ont aussi estimé qu’environ 1 200 des 12 000 personnes employées par l’UNRWA à Gaza « ont des liens avec le Hamas ou le Jihad islamique palestinien, suffisamment pour justifier la suspension du financement de l’UNRWA« . La moitié d’entre eux ont également des parents proches qui appartiennent à ces groupes terroristes.

Le Wall Street Journal rapporte que les informations concernant l’implication d’employés de l’URNWA lors des massacres du 7 ocotbre, auraient été recueillis en partie grâce à la surveillance des téléphones portables des employés par les services de renseignement israéliens : certains ont discuté de leur implication dans l’attaque, selon le dossier, tandis que trois autres ont reçu des SMS les dirigeant vers un endroit particulier pendant que l’attaque était en cours, pour apporter des grenades et distribuer des minutions.

Par ailleurs, plus tôt cette journée, Le New York Times qui s’est, lui aussi, procuré les rapports des renseignements israéliens a révélé que l’UNRWA employait au moins 10 membres de l’Hamas, parmi lesquels un conseiller scolaire qui avait travaillé avec son fils pour kidnapper une Israélienne et un travailleur social qui a distribué des munitions aux terroristes du Hamas, lors des évènements du 7 octobre.

L’URNWA est dans la tourmente depuis qu’elle a annoncé vendredi s’être séparée de « plusieurs » de ces employés accusés par les autorités israéliennes d’être impliqués dans les massacres du Hamas contre Israël, le 7 octobre.

Suite à cette annonce, plusieurs pays dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Canada, l’Australie ont suspendu temporairement leur financement à l’UNRWA.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités

