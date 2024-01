Israël en guerre : Tsahal va envoyer des troupes dans le nord de Gaza pour contrer le retour des terroristes du Hamas dans cette région

Selon les informations de la radio militaire israélienne, Tsahal devrait intensifier sa présence militaire dans le nord de la bande de Gaza, au cours des prochaines semaines, pour contrer les tentatives du Hamas de se rétablir dans la région.

L’armée israélienne envisage de mener plusieurs raids divisionnaires dans la zone, certains considérés comme étendus, dans les zones ciblées par le Hamas dans ses efforts pour se réinstaller dans les villes du nord de Gaza.

La radio militaire israélienne rapporte également que Tsahal estime qu’environ 2 000 terroristes du Hamas restent dans le nord de la bande de Gaza. Par ailleurs, des roquettes ont été tirées hier sur Ashkelon depuis le nord de l’enclave palestinienne, pour la première fois depuis plus d’un mois.

Selon les évaluations israéliennes, les hauts dirigeants du Hamas ont depuis longtemps perdu le contact avec les forces terroristes restantes dans le nord. L’armée israélienne pense que les terroristes restants dans le nord de Gaza sont dirigés par le commandant du Hamas de la division de la ville de Gaza, qui reste en vie et caché.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités