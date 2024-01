Israël en guerre : un attentat à la voiture bélier fait un blessé à Haïfa, le terroriste neutralisé

Un soldat de Tsahal a été gravement blessé ce matin à Haïfa après qu’un terroriste brandissant une hache a percuté avec son véhicule, un groupe de soldats israéliens près de la base navale de la ville du nord d’Israël.

Selon les informations de Tsahal, le terroriste a percuté avec sa voiture les forces israéliennes avant de quitter le véhicule et de tenter de les attaquer avec une hache en sa possession.

Le soldat est dans un état grave et a été transporté d’urgence au campus de soins de santé de Rambam, situé à proximité de la base navale de Haïfa, ont rapporté les médias israéliens. Le terroriste a été abattu sur place. Un autre homme soupçonné d’avoir fui les lieux de l’attaque a été arrêté par la police.

La police israélienne a retrouvé une carte d’identité israélienne sur le corps du terroriste abattu. Selon plusieurs sources, l’assaillant serait un arabe israélien résidant de la ville de Tamra en Basse-Galilée, dans le nord d’Israël. L’enquête est actuellement toujours en cours.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités