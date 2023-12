Israël en guerre : L’État d’Israël met en garde les dirigeants européens contre les activités du Hamas sur le continent européen

Le ministère israélien des Affaires de la diaspora a démontré, dans des lettres envoyées à des dizaines de dirigeants européens, que les organisations terroristes palestiniennes comme le FPLP et le Hamas sévissent dans plusieurs villes européennes.

« Depuis le massacre, les appels à la violence contre les Juifs dans le monde entier ont augmenté de 120 % – une statistique choquante. Malheureusement, la soif de sang du Hamas ne se limite pas à Israël et aux Juifs, mais s’étend également à l’Europe et aux chrétiens. Je tiens à vous rappeler que, par le passé, des membres du Hamas ont exprimé l’intention islamique de conquérir l’Europe« , a écrit Amihai Chikli, le ministre israélien des Affaires de la diaspora dans la lettre.

Tzur Bar-Oz, le chef de la division de la recherche et des relations extérieures au ministère des Affaires de la diaspora a pour sa part, décrit dans la lettre « un réseau de haine complexe qui sévit dans de nombreux pays, y compris dans des démocraties occidentales très avancées. Ce fléau doit être extirpé et éliminé dans les plus brefs délais. Cette activité a déjà produit des résultats tangibles et engendré des conséquences significatives« .

En France, le parti d’extrême-gauche, la France Insoumise, qui est connu depuis le début de la guerre pour ses positions antisémites, a des liens étroits avec le FPLP et notamment avec le terroriste Salah Hamraoui, accusé d’avoir planifié l’assassinat de l’ancien grand rabbin d’Israël, Rav Ovadia Yossef.