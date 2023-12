Israël en guerre : l’influence française qui s’était moquée de la mort d’un bébé israélien, condamné à 10 mois de prison avec sursis

Wendy Anwar, l’influence française de 37 ans qui avait ironisé sur la mort d’un bébé israélien lors des massacres du 7 octobre, a été condamné aujourd’hui à 10 mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire de 24 mois.

Elle doit aussi verser 1000 euros de dédommagement à chaque partie civile ainsi que 500 euros de frais de justice. L’influenceuse devra également accomplir un stage de citoyenneté pour apprendre les valeurs de la République.

Début novembre, Wendy Anwar avait publié une story sur Instagram, ou elle se moquait du sort d’un bébé israélien qui aurait été brulé dans un four par les terroristes du Hamas. À ce moment, cette information qui n’avait pas été confirmée avait suscité de vives polémiques chez les activistes révisionnistes pro-palestiniens.

« L’histoire du bébé qui a été mis dans le four, je me pose la question s’ils ont mis du sel, du poivre… S’ils ont mis du thym ? », avait déclaré Wendy Anwar dans sa story sur un ton ironique et moquer.

Cette vidéo nauséabonde a été signalée des dizaines de fois sur la plateforme Pharos et avait immédiatement fait l’objet d’une enquête du parquet de Paris.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 138 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités