Israël en guerre : dix otages israéliens libérés ont subi des violences sexuelles de la part des terroristes du Hamas

L’agence de presse américaine Associated Press révèle aujourd’hui, qu’au moins dix otages israéliens, hommes et femmes, qui ont été libérés, ont été agressés sexuellement par les terroristes du Hamas durant leurs captivités.

L’Associated Press se base sur un rapport d’un médecin détaillant les allégations d’abus sexuels graves et généralisés commis par les terroristes du Hamas lors des massacres du 7 octobre et plus tard contre les otages. Après avoir traité 110 otages libérés, le médecin en est venu à la conclusion, que dix otages israéliens ont subis des sévices sexuels durant leur détention.

Néanmoins, le docteur n’a pas fourni d’autres détails à l’agence, et a parlé sous couvert d’anonymat pour protéger l’identité des otages israéliens.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 138 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités