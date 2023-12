Israël en guerre : Tsahal encercle la maison de Yahya Sinwar à Khan Younès

Selon les informations de la chaine saoudienne Al-Arabiya, des véhicules militaires de Tsahal encerclent actuellement à Khan Younès la maison de Yahya Sinwar, le dirigeant du Hamas dans la bande de Gaza.

Toutefois, selon les informations de l’armée israélienne, le chef du Hamas ne se trouverait pas dans sa maison.

Yahya Sinwar est considéré comme l’architecte des massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre dernier sur le sol israélien. Il est, avec Mohamed Deif, l’une des cibles à abattre pour l’État d’Israël.

Par ailleurs, hier, le gouvernement français a pris une décision importante en décrétant le gel des avoirs de Yahya Sinwar.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 138 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités