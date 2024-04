Israël en guerre : L’État d’Israël s’attend à une attaque iranienne dans les prochaines 48 heures

Selon les informations du Wall Street Journal, l’Iran devrait attaquer Israël dans les prochaines 24 à 48 heures. « L’attaque directe » devrait avoir lieu dans le nord ou le sud d’Israël.

Néanmoins, l’article du Wall Street Journal, cite un individu qui a été informé par les dirigeants du régime iranien et qui a déclaré « qu’aucune décision finale n’a été prise » car des plans d’attaques sont en cours de discussion.

Cette menace d’attaque iranienne intervient dans un contexte de tensions accrues en Israël et l’Iran suite à la prétendue frappe israélienne en Syrie, qui a eu lieu en début de semaine dernière, et qui a tué le commandant en chef du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), Mohammad Reza Zahedi.

Depuis, les responsables du régime iranien ont publiquement annoncé qu’ils attaqueraient Israël en signe de représailles. Mercredi soir, le site américain Bloomberg a rapporté que les États-Unis estiment qu’une attaque majeure de l’Iran contre Israël est imminente et pourrait avoir lieu dans les prochains jours.

Suite à cette information, une pression internationale s’est instaurée contre L’Iran : des pays comme les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne ou encore l’Allemagne ont mis en garde le régime iranien « contre toute escalade » au Moyen-Orient.

Hier, lors d’une visite à la base aérienne de Tel Nof, dans le centre d’Israël, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a clairement indiqué qu’il répondrait à toute attaque iranienne, indiquant que « quiconque nous fera du mal, nous leur ferons du mal« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 133 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités