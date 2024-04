Israël en guerre : les forces de Tsahal éliminent des hauts responsables du Hamas et continuent leur opération ciblée au Centre de Gaza

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que les combattants de Tsahal ont tué hier des hauts responsables du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Ils ont également continué leur opération ciblée dans le centre de l’enclave palestinienne.

Des avions de l’armée de l’air ont attaqué et tué hier Radwan Muhammad Abdullah Radwan, chef de la sécurité intérieure du Hamas dans la région de Jabaliya, au nord de Gaza.

Tsahal précise dans son communiqué que Radwan Muhammad Abdullah Radwan a dirigé plusieurs prises de contrôle par des terroristes armés de camions d’aide humanitaire dans le nord de la bande de Gaza et que son élimination nuit à la capacité du Hamas à attaquer et à prendre le contrôle de l’aide humanitaire dans la région de Jabaliya.

Les forces israéliennes ont aussi éliminé Hamed Muhammad Ali Ahmed, commandant de la branche militaire du Hamas qui était à la tête des opérations de sécurité intérieure du groupe terroriste palestinien à Jabaliya, ainsi qu’un autre membre du Hamas du bataillon Jabaliya.

Les soldats de la brigade Nahal ont également continué leur opération ciblée visant à éliminer les terroristes du Hamas et à détruire les infrastructures terroristes au centre de Gaza. Au cours de l’opération, les soldats ont éliminé un certain nombre de terroristes via des combats rapprochés et des frappes aériennes.

Les combattants de Tsahal ont aussi localisé et détruit des sites de lancement souterrains dans la zone, ainsi qu’un certain nombre de postes de lancements de roquettes prêt à être utilisés par les organisations terroristes.

En outre, les avions de combat de l’armée de l’air ont attaqué hier plus de 60 cibles terroristes dans la bande de Gaza, notamment des sites de lancement souterrains, des infrastructures terroristes et des bâtiments militaires où opéraient des terroristes armés des organisations terroristes palestiniennes.