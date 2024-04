Israël en guerre : les États-Unis craignent que de nombreux otages détenus par le Hamas soient morts

Des responsables américains ont déclaré au Wall Street Journal qu’ils craignent que la plupart des otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza pourraient être décédés.

Selon l’article du Wall Street Journal, les responsables américains affirment que certains otages ont été tués lors des frappes israéliennes sur Gaza, tandis que d’autres sont morts suite à des problèmes de santé, notamment des blessures qu’ils ont subies lors de leurs captures le 7 octobre.

Jusqu’à maintenant, l’armée israélienne a annoncé que 34 otages israéliens sont décédés. Or, selon les informations du Wall Street Journal, des responsables américains et israéliens estiment en privé que le nombre d’otages décès pourrait être bien plus élevé.

Néanmoins, le journal américain indique que les informations américaines sur les otages sont limitées, puisqu’elles dépendent en partie des renseignements israéliens.

Les informations dévoilées par le Wall Street Journal interviennent après que le média israélien Kan ait dévoilé hier que le Hamas aurait déclaré, lors des négociations sur un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, qu’il ne peut pas satisfaire la demande israélienne de libérer ces 40 otages israéliens, au motif qu’il « n’aurait pas » ces personnes en vie en sa possession.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 133 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités