l’Imam de BEAUCAIRE a été condamné en appel à la peine de 12 mois de prison avec sursis. Par René Taieb

CONDAMNATION SÉVÈRE! Poursuivi pour apologie du terrorisme, après des publications sur Facebook d’un Hadit appelant à « tuer des juifs » l’Imam de BEAUCAIRE a été condamné en appel à la peine de 12 mois de prison avec sursis mise à l’épreuve pendant 2 ans et obligations supplémentaires, notamment, interdiction d’exercer la fonction d’Imam, et obligation d’informer de tout départ à l’étranger, limiter sa présence à la mosquée de Beaucaire. Une condamnation sévère pour un acte antisémite grave commis au lendemain du 7 Octobre 2023, qui sera publiée dans les journaux Le MONDE, le FIGARO et MIDI LIBRE. Un combat sans relâche mené par le Bureau National de Vigilance Contre l’Antisémitisme

R. TAÏEB pour Israel Actualités