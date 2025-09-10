Israël en guerre : l’Union européenne suspend partiellement son accord d’association avec Israël

Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a déclaré aujourd’hui, lors d’un discours au Parlement européen de Strasbourg, que l’UE va suspendre partiellement son accord d’association avec l’État d’Israël, en raison de la guerre dans la bande de Gaza.

La dirigeante européenne a également annoncé la suspension de toute aide financière de l’Union européenne à l’État d’Israël, à l’exception des fonds destinés aux organisations de la société civile et au mémorial Yad Vashem. Des sanctions vont aussi être appliquées aux ministres israéliens jugés « extrémistes ».

« Ce qui se passe à Gaza a ébranlé la conscience du monde. Une famine délibérément infligée par un être humain ne peut être une arme« , a affirmé Ursula von der Leyen dans son discours.

L’UE est le plus grand partenaire commercial d’Israël, représentant près d’un tiers du total des échanges internationaux de marchandises d’Israël l’année dernière.

Une suspension du chapitre commercial de l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël, retirerait les préférences commerciales pour les produits israéliens qui souhaitent entrer sur le marché de l’UE et nécessiterait un vote à la majorité qualifiée parmi les gouvernements européens.

Dans un post publié sur son compte X (anciennement Twitter), le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a vivement critiqué cette décision prise par Ursula von der Leyen, la qualifiant de « regrettable » et fondée sur « la propagande mensongère du Hamas« .

« Les propos tenus ce matin par la présidente de la Commission européenne sont regrettables. Certains d’entre eux sont également entachés par la propagande mensongère du Hamas et de ses partenaires. Une fois de plus, l’Europe véhicule un message erroné qui renforce le Hamas et l’axe radical au Moyen-Orient. Israël, seul État juif au monde et seule démocratie du Moyen-Orient, mène une guerre pour sa survie contre des ennemis extrémistes qui œuvrent à son élimination. La communauté internationale doit soutenir Israël dans ce combat« , a affirmé Gideon Sa’ar.

Ces annonces d’Ursula von der Leyen interviennent alors qu’Israël est de plus en plus isolé de la communauté internationale. En effet, les pays occidentaux, dont la France, reprennent de plus en plus la propagande du Hamas, alimentant la montée fulgurante de l’antisémitisme dans le monde et nuisant aux efforts pour obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités