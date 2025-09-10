Israël en guerre : l’ambassadeur israélien aux États-Unis affirme qu’Israël tuera les terroristes du Hamas la prochaine fois, s’ils survivent à l’attaque israélienne au Qatar

Yechiel Leiter, l’ambassadeur israélien aux États-Unis, a affirmé, lors dans une interview accordée à Fox News, que si les terroristes du Hamas ont bien survécu à l’attaque israélienne au Qatar, Israël les tuera une prochaine fois.

« En ce moment, nous sommes peut-être l’objet de quelques critiques. Ils finiront par s’en remettre. Israël est en train de changer pour le mieux« , a ajouté Yechiel Leiter.

Les propos de l’ambassadeur israélien interviennent alors que selon les informations des médias israéliens, l’establishment israélien aurait une évolution pessimiste de cette opération israélienne, qui avait pour but d’éliminer la délégation du Hamas qui s’était réunie au Qatar pour discuter de la proposition de Donald Trump pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Selon les analyses de l’establishment israélien relayées par les médias israéliens, les principales cibles de l’opération auraient survécu à l’attaque. Seuls des membres de familles et des collaborateurs éloignés auraient été tués dans les bombardements.

Par ailleurs, le Hamas a fait savoir, quelques heures après l’attaque, que cinq de ses membres avaient été tués dans l’attaque, dont le fils de son chef de file en exil à Gaza et négociateur en chef, Khalil al-Hayya . Le groupe terroriste palestinien avait aussi indiqué que ses principaux dirigeants avaient survécu.

Hier, quelques minutes après l’attaque, le média saoudien Al-Hadath avait informé que Khalil al-Hayya, Zaher Jabarin, Khaled Mechaal et Nizar Awadallah ont été éliminés lors de la frappe israélienne au Qatar. Cette information n’a toujours pas été confirmée.

Pour le moment, Israël n’a pas encore confirmé le succès de cette opération.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités