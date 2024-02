Israël en guerre : l’UNRWA annonce qu’elle fermera ses portes d’ici la fin du mois si les financements internationaux ne reprennent pas

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a déclaré aujourd’hui dans un communiqué, qu’elle serait très probablement contrainte de suspendre ses opérations au Moyen-Orient, y compris à Gaza, d’ici la fin du mois de février si les financements des pays internationaux ne reprenaient pas.

« L’agence reste la plus grande organisation humanitaire dans l’une des crises humanitaires les plus graves et les plus complexes au monde. Si le financement reste suspendu, nous serons contraints d’arrêter nos opérations d’ici fin février, non seulement à Gaza, mais aussi dans toute la région« , a déclaré le commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, dans le communiqué.

Suite à cette information, certains pays occidentaux pourraient reprendre leur financement à l’agence. Par ailleurs, Le ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Eide, a déclaré aujourd’hui à Reuters qu’il était « raisonnablement optimiste » que certains pays qui avaient suspendu le financement à l’UNRWA reprennent leurs paiements.

L’UNRWA est dans la tourmente depuis qu’elle a annoncé vendredi s’être séparée de « plusieurs » de ces employés accusés par les autorités israéliennes d’être impliqués dans les massacres du Hamas contre Israël, le 7 octobre.

Suite à cette annonce, plusieurs pays dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Canada et l’Australie ont suspendu temporairement leur financement à l’UNRWA.

Hier, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réitéré son appel à mettre fin au mandat de l’UNRWA et à le remplacer par d’autres agences humanitaires, qu’elle soit mandatée par l’ONU ou non.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités