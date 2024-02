Israël en guerre : le Hamas ne signera pas un accord sur un cessez-le-feu à Gaza tant qu’Israël ne met pas fin à la guerre

Selon les informations de l’agence de presse londonienne Reuters, qui s’appuie sur les dires d’un responsable palestinien, si il est peu probable que le Hamas rejette l’accord de cessez-le-feu à Gaza qu’il a reçu des médiateurs cette semaine, il ne le signera pas sans l’assurance qu’Israël s’est engagé à mettre fin à la guerre.

« Je m’attends à ce que le Hamas ne rejette pas le document, mais il se peut qu’il ne donne pas non plus un accord décisif. Au lieu de cela, j’attends d’eux qu’ils envoient une réponse positive et réaffirment leurs exigences : pour que l’accord soit signé, il doit garantir qu’Israël s’engage à mettre fin à la guerre à Gaza et à se retirer complètement de l’enclave« , a déclaré le responsable palestinien proche des pourparlers avec le Hamas.

Reuters indique que les médiateurs qataris et égyptiens ont présenté cette semaine au Hamas la première proposition concrète pour un arrêt prolongé des combats à Gaza, convenue avec Israël et les États-Unis lors des négociations au sommet de Paris la semaine dernière. Le Hamas a déclaré qu’il étudiait le texte et préparait une réponse.

Le responsable palestinien a déclaré que l’accord de Paris envisage une première phase d’une durée de 40 jours, au cours de laquelle les combats cesseraient pendant que le Hamas libérerait les civils restants parmi plus de 100 otages qu’il détient toujours. D’autres phases verraient la libération des soldats israéliens et la remise des corps des otages décédés.

La position ferme du Hamas qui exige le retrait d’Israël de Gaza pourrait compliquer l’accord. Mardi, Benjamin Netanyahu a déclaré que Tsahal ne se retirera pas de la bande de Gaza tant que l’enclave palestinienne constituera une menace pour l’État hébreu.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités