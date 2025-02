Israël en guerre : Marco Rubio affirme que le Hamas doit être éradiqué et appelle à une implication régionale pour reconstruire Gaza

Lors d’une interview accordée à la radio conservatrice américaine SiriusXM Patriot, le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a déclaré que le Hamas est une organisation « maléfique » qui doit être « éradiquée ».

« C’est une organisation maléfique. Le Hamas est maléfique. C’est le mal absolu. Ce sont des monstres. Ce sont des sauvages. C’est un groupe qui doit être éradiqué« , a affirmé Marco Rubio.

Le secrétaire d’État américain s’est aussi offusqué du traitement réservé aux otages israéliens par le Hamas, notamment ceux libérés samedi, Eli Sharabi, Ohad Ben Ami et Or Levy, dont les images de leurs corps affaiblis ont fait le tour du monde.

« Regardez ces images de ce qu’ils ont subi – tout d’abord, l’humiliation qu’ils ont dû endurer. Mettez de côté un instant les conditions horribles dans lesquelles ils ont été détenus et les choses horribles qui sont arrivées à certains de ces otages, en plus du fait qu’il s’agissait de civils innocents. Je veux dire, aucun d’entre eux n’était soldat. Ce ne sont pas des combattants. Ce sont juste des gens qui ont été enlevés dans le but d’être utilisés comme moyen de pression. Et ils obtiennent, quoi, 200 tueurs certifiés en échange d’un otage innocent » a déclaré Marc Rubio.

Le secrétaire d’État américain a également vanté le plan de Donald Trump pour la bande de Gaza indiquant que le président américain est le seul dirigeant engagé sur le futur de l’enclave palestinienne. Il a aussi appelé les dirigeants de la région a trouvé d’autres solutions pour reconstruire Gaza.

« Tous ces autres dirigeants vont devoir se mobiliser. S’ils ont une meilleure idée, c’est le moment. C’est le moment pour les autres gouvernements et les autres puissances de la région, certains de ces pays très riches, de dire en gros, d’accord, nous le ferons. Mais nous attendons toujours que d’autres pays se manifestent et disent ce que nous sommes prêts à faire. Et pour l’instant, ils ne sont pas prêts à faire quoi que ce soit, ou du moins rien de concret« , a affirmé Marco Rubio.

Ces déclarations du secrétaire d’État américain interviennent après la visite effectuée hier à Washington du ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty. Au cours de sa visite, le ministre égyptien a déclaré à Marco Rubio que l’Égypte rejette le plan de Donald Trump pour Gaza qui prévoit la réinstallation des gazaouis dans un autre lieu pendant que l’enclave palestinienne sera reconstruite et déradicalisée.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 76 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités