Israël en guerre : la famille des otages jumeaux Gali et Ziv Berman reçoit des signes de vie des deux otages

Machbit Meyer, la tante de Gali et Ziv Berman, les jumeaux détenus par le Hamas dans la bande de Gaza, a annoncé aujourd’hui à la radio publique israélienne KAN que la famille avait reçu un signe de vie des deux otages.

« Nous essayons de réguler notre respiration avec une seule main, mais nous savons dans quelles mains ils sont et à quel point leur vie est en danger. Nous avons un soupir de soulagement, mais aussi de peur. Nous avons reçu des signes de vie de Gali et Ziv grâce à ceux qui sont revenus lors de la dernière phase de l’accord. Les deux ne sont pas détenus ensemble, mais ils sont en vie et en danger de mort.« , a déclaré Machbit Meyer.

Les deux jumeaux, Gali et Ziv Berman, ont été enlevés le 7 octobre 2023 par les terroristes du Hamas, alors qu’ils se trouvaient au kibboutz Kfar Aza, dans le quartier des jeunes. Ils ne sont malheureusement pas concernés par les libérations d’otages israéliens de la première phase de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 76 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités