Israël en guerre : Tsahal confirme la mort de l’otage Shlomo Mansour, tué le 7 octobre 2023 par le Hamas

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que Shlomo Mansour, l’otage israélien le plus âgé, a été tué le 7 octobre 2023 par les terroristes du Hamas le jour de sa captivité au kibboutz Kissoufim. Son corps sans vie est toujours détenu dans la bande de Gaza.

Tsahal a informé la famille de Shlomo Mansour qu’il a été tué lors des massacres du 7 octobre.

« C’est avec le cœur lourd que nous, les membres du kibboutz, avons appris ce matin la nouvelle du meurtre de notre cher ami Shlomo Mansour, 86 ans, qui a été enlevé à son domicile par le Hamas. Shlomo était bien plus qu’un membre de la communauté pour nous – il était un père, un grand-père, un véritable ami et un cœur battant pour Kissoufim. C’est l’un des jours les plus durs de l’histoire de notre kibboutz« , a déclaré le kibboutz Kissoufim dans un communiqué.

L’armée israélienne a également indiqué que la décision de déterminer son décès a été prise sur la base d’informations recueillies au cours des derniers mois et a été approuvée par un comité d’experts du ministère israélien de la Santé et en coopération avec le ministère israélien des Affaires religieuses et la police israélienne.

Âgé de 86 ans, Shlomo Mansour a immigré en Israël alors qu’il était enfant avec sa famille après avoir survécu au massacre de Farhud à Bagdad, en Irak, en 1941. Lors des évènements du 7 octobre, il se trouvait dans son appartement avec son épouse Mazal. Il a été capturé dans l’abri anti-roquettes et emmené menotté par les terroristes du Hamas. Aucun signe de vie n’a été reçu pendant sa captivité.

Shlomo Mansour fait aussi parti des 33 otages qui doivent être libérés dans le cadre de la première phase de l’accord de cessez-le-feu. Auparavant, Le Hamas n’a pas révélé les noms des otages tués, mais a confirmé aux médiateurs de l’accord que huit corps d’otages israéliens seraient restitués lors des échanges.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 76 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités