La nouvelle procureure générale choisie par Donald Trump, Pam Bondi, a précédemment exprimé sa volonté que le FBI interroge les manifestants soutenant le Hamas sur les campus universitaires. Elle a également affirmé que ceux qui soutiennent ce groupe terroriste palestinien « doivent être expulsés de notre pays », une mesure qui reflète les positions de la plateforme du parti républicain à l’égard des non-citoyens.

Nommée récemment par Trump, Bondi a exercé la fonction de procureure générale de la Floride de 2011 à 2019. Son choix a suivi le retrait de Matt Gaetz, l’ancien représentant de Floride, dont la candidature a été compromise par des accusations de harcèlement sexuel et de consommation de drogues, dont il continue de clamer l’innocence.

Le processus de confirmation de Bondi devrait être moins conflictuel. Le Jewish Insider a rappelé un entretien accordé par Bondi l’année dernière à Newsmax, un média conservateur, dans lequel elle évoquait la montée des manifestations anti-israéliennes sur les campus américains, un phénomène qui avait émergé après l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

Elle avait déclaré : « Ce qui m’a vraiment troublée, ce sont ces étudiants qui, qu’ils soient citoyens ou détenteurs de visas, affirment : ‘Je soutiens le Hamas’. Honnêtement, ils doivent être expulsés de notre pays, ou le FBI devrait les interroger immédiatement. »

Après cette attaque, plusieurs manifestants ont exprimé leur approbation de l’action du Hamas, bien que beaucoup aient surtout critiqué la réponse d’Israël et les souffrances des Palestiniens à Gaza.

La plateforme républicaine, dévoilée en juillet, appelle à l’expulsion des non-citoyens soutenant le Hamas et le terrorisme, tout en promettant de « rendre nos campus universitaires à nouveau sûrs et patriotiques ». Trump et ses conseillers demandent également l’expulsion des étudiants étrangers impliqués dans des manifestations en faveur du Hamas.

Cependant, la plateforme ne préconise pas d’enquêter sur les Américains exprimant un soutien verbal au Hamas, ce qui pourrait poser des problèmes juridiques liés à la liberté d’expression.

Bondi, l’une des premières et plus fidèles alliées de Trump, l’a conseillé lors de sa première procédure de destitution. Elle a régulièrement fait des déclarations pro-israéliennes, ce qui l’aligne avec la plupart des autres ministres choisis par Trump, bien qu’elle ait également fait du lobbying pour le gouvernement du Qatar.

Par ailleurs, certains républicains juifs ont exprimé des réserves à l’égard de Gaetz en raison de son vote contre une aide d’urgence à la défense d’Israël, de son opposition à une définition législative de l’antisémitisme, et de sa décision d’inviter un négationniste à son discours sur l’état de l’Union.