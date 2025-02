Trump déclare que le cessez-le-feu devrait être annulé si les otages ne sont pas libérés d’ici samedi : « Que l’enfer éclate »

Le président Donald Trump a déclaré que si le Hamas ne rendait pas tous les otages d’ici samedi midi, il appellerait à l’annulation du cessez-le-feu dans la bande de Gaza et «que l’enfer éclate».

Trump a fait ces commentaires après avoir signé des décrets exécutifs dans le bureau ovale lundi soir.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que l’accord de cessez-le-feu devait être annulé, le président a répondu que c’était « la décision d’Israël ».

« Si tous les otages de Gaza ne sont pas rendus d’ici samedi à midi, je dirais qu’il faut annuler le cessez-le-feu », a déclaré M. Trump dans le Bureau ovale. « Que l’enfer éclate ; Israël peut le contourner. »

Le Hamas annonce qu’il retarde la prochaine libération d’otages, invoquant des violations du cessez-le-feu

Trump a souligné que le Hamas devait les libérer « tous, pas au compte-gouttes ».

« Samedi à midi et après cela, je dirais que l’enfer va éclater », a déclaré Trump.

Un porte-parole du Hamas a déclaré lundi que le groupe terroriste retarderait la prochaine libération prévue d’otages dans la bande de Gaza après avoir accusé Israël d’avoir violé l’accord de cessez-le-feu.

« Au cours des trois dernières semaines, la direction de la résistance a observé les violations de l’ennemi et son incapacité à remplir ses obligations en vertu de l’accord, notamment le retard dans le retour des déplacés dans le nord de la bande de Gaza, les ciblant avec des bombardements directs et des tirs dans diverses zones de Gaza, et refusant l’entrée de fournitures de secours de toutes sortes comme convenu, alors que la résistance a respecté toutes ses obligations », a déclaré Abu Obeida, le porte-parole de la branche militaire du Hamas.

« Par conséquent, la libération des prisonniers sionistes prévue le samedi 15 février 2025 sera reportée jusqu’à nouvel ordre et jusqu’à ce que l’occupation s’engage à verser une compensation pour les droits des dernières semaines de manière rétroactive », a-t-il déclaré. « Nous réaffirmons notre engagement envers les termes de l’accord, tant que l’occupation y reste attachée. »

Israël et le Hamas sont au milieu d’un cessez-le-feu de six semaines, au cours duquel le Hamas s’est engagé à libérer 33 otages capturés lors de son attaque du 7 octobre 2023 en échange de près de 2 000 prisonniers palestiniens.

Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu le mois dernier, les deux parties ont procédé à cinq échanges, libérant 21 otages et plus de 730 prisonniers palestiniens. Le prochain échange, prévu pour samedi prochain, prévoit la libération de trois autres otages israéliens en échange de centaines de prisonniers palestiniens.

« L’annonce du Hamas de ne pas libérer les otages israéliens est une violation flagrante de l’accord de cessez-le-feu et de l’accord de libération des otages », a déclaré lundi le ministre israélien de la Défense, Israel Katz. « J’ai demandé aux [Forces de défense israéliennes] de maintenir le plus haut niveau de préparation à tout scénario possible à Gaza et de renforcer la défense des communautés israéliennes. Nous ne permettrons pas un retour à la réalité du 7 octobre. »

Samedi, le Hamas a libéré trois otages israéliens, d’apparence frêle et émaciée – les civils Eli Sharabi, 52 ans, Or Levy, 34 ans, et Ohad Ben Ami, 56 ans – après les avoir forcés à prendre la parole lors d’une cérémonie de remise des prisonniers. Israël a à son tour libéré 183 prisonniers palestiniens ce jour-là.

Dimanche, Trump a commenté les conditions de vie des otages israéliens libérés, affirmant qu’ils « ressemblaient à des survivants de l’Holocauste » et « comme s’ils n’avaient pas mangé depuis un mois ».

« Je ne sais pas combien de temps encore nous pourrons supporter cela », a déclaré M. Trump, faisant référence au traitement des otages, ajoutant : « Vous savez, à un moment donné, nous allons perdre patience. »

