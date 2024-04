Israël en guerre : 74% des israéliens s’opposent à une attaque contre l’Iran si elle porte atteinte à l’alliance sécuritaire

Selon une enquête menée par l’Université hébraïque de Jérusalem, 74 % de l’opinion publique israélienne s’oppose à une contre-attaque israélienne en Iran si elle risque de compromettre l’alliance de sécurité entre les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et plusieurs pays arabes modérés dont la Jordanie et l’Arabie Saoudite.

L’enquête a été menée par une équipe de chercheurs dirigée par Nimrod Nir. Il a été demandé aux personnes interrogées si elles pensaient qu’Israël devrait répondre à l’attaque iranienne de samedi soir. 52 % ont répondu qu’il valait mieux ne pas répondre pour mettre fin au conflit actuel. En comparaison, 48 % des personnes interrogées ont répondu qu’Israël devrait réagir, même si cela signifie que le prix à payer serait une extension du conflit actuel.

Il a également été demandé aux personnes interrogées comment, selon elles, Israël devrait réagir à l’attaque iranienne de samedi soir. 48 % de personnes interrogées soutiennent une réponse militaire, 25 % soutiennent une opération sur le territoire iranien, tandis que plus d’un tiers des personnes interrogées soutiennent une opération stratégique visant à éliminer la menace nucléaire iranienne.

L’échantillon de l’enquête a été collecté entre dimanche et lundi par l’intermédiaire de la société IPanel et comprenait 1 466 répondants israéliens âgés de 18 ans et plus. L’échantillon comprend un large éventail de membres de la société israélienne en termes de religion, de sexe, d’âge, de zone de résidence et de résultats électoraux aux élections de la 25e Knesset.

Samedi soir, l’Iran a attaqué pour la première fois de son histoire Israël en lançant plus de 300 drones et missiles sur le territoire israélien. Les forces de Tsahal et de la coalition défensive d’alliés internationaux, dirigée par les États-Unis avec la Grande-Bretagne, la France et d’autres pays, ont intercepté 99% des tirs iraniens.

Cette attaque massive de l’Iran sur Israël intervient dans un contexte de tensions accrues entre les deux pays, suite à la prétendue frappe israélienne en Syrie, qui a eu lieu le 1er avril dernier, et qui a tué 13 personnes dont le commandant en chef du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), Mohammad Reza Zahedi.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 133 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités