Israël en guerre : 18 personnes blessées dans un village en Galilée suite à des tirs du Hezbollah

Dix-huit personnes, dont 14 soldats de Tsahal, ont été blessées cet après-midi après que le Hezbollah a tiré des drones et des missiles dans un centre communautaire à Arab al-Aramshe, un village bédouin du nord d’Israël en Galilée.

Parmi les blessés, un est dans un état critique, deux autres sont dans un état grave, quatre personnes sont dans un état modéré tandis que d’autres sont légèrement blessés, selon le Centre médical Galilée.

Le Hezbollah a revendiqué la responsabilité de l’attaque, affirmant avoir lancé des missiles et des drones sur une installation militaire israélienne à Arab al-Aramshe en réponse à l’assassinat hier par Tsahal de deux commandants du groupe terroriste libanais.

L’armée israélienne a déclaré après l’attaque qu’elle avait ciblé les sites d’où les drones et les missiles avaient été tirés, ainsi qu’un bâtiment à Ayta ash Shab où des terroristes du Hezbollah avaient été repérés.

Hier, les forces de Tsahal ont éliminé deux hauts responsables du Hezbollah dont Ismail Youssef Baz, le commandant du secteur côtier du groupe terroriste libanais.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 133 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités