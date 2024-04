Israël en guerre : la mère d’un otage israélien nommée parmi les 100 personnes les plus influentes du monde par le magazine TIME

Rachel Goldberg-Polin, dont le fils Hersh Goldberg-Polin, âgé de 23 ans, a été enlevé durant le festival Nova par les terroristes du Hamas lors du 7 octobre, a été nommée aujourd’hui ‘l’une des 100 personnes les plus influentes au monde pour l’année 2024″, par le magazine américain TIME.

TIME a déclaré que son inclusion dans la liste était « en reconnaissance de l’impact qu’elle et son mari Jon Polin, ainsi que des centaines d’autres familles d’otages pris par le Hamas, et des millions de personnes à travers le monde, ont eu dans la sensibilisation mondiale au problème de la captivité des otages, ainsi que de leurs efforts inébranlables pour continuer à lutter pour la libération de Hersh et de tous les otages ».

Rachel Goldberg-Polin a été l’une des membres de la famille des otages les plus virulents à s’exprimer au niveau international en appelant au retour des otages chez eux. Elle a rencontré des dizaines de dirigeants mondiaux, dont le président américain, Joe Biden, et s’est aussi adressée à l’ONU à New York et à Genève. Elle a également obtenu une audience avec le pape François afin de plaider la cause des otages israéliens.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 133 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités