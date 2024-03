Israël en guerre : Tsahal a détruit 80% des tunnels stratégiques du Hamas à Khan Yunès, au sud de Gaza

L’armée israélienne a annoncé aujourd’hui dans un communiqué que les forces de Tsahal ont détruit 85 % des tunnels stratégiques de Khan Yunès, dans le sud de la bande de Gaza.

Tsahal précise également que plus de 20 kilomètres sur les 140 kilomètres de tunnels de Khan Yunès ont été détruits et la quasi-totalité des tunnels stratégiques ont été détruits.

Néanmoins, en ce qui concerne les tunnels de commandement de niveau moyen et les tunnels de déplacement tactiques les moins importants, l’armée israélienne avait déclaré dans le passé qu’il faudrait des années pour tous les détruire.

Cette information intervient alors que les combattants de Tsahal ont lancé hier soir l’opération « Couronne de l’Ouest » au cours de laquelle ils ont encerclé le quartier de Hamad à l’ouest de Khan Younès. Cette opération a pour le moment permis l’arrestation de 80 suspects soupçonnés d’être impliqués dans des activités terroristes, dont des terroristes du Hamas et du Jihad islamique palestinien.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités