Israël en guerre : selon un sondage, l’opinion publique américaine en faveur d’Israël est en forte baisse

Selon un récent sondage du Wall Street Journal, réalisé par l’Institut Gallup, l’opinion positive d’Israël à l’égard des américains dégringole. Seuls 58% des américains ont une opinion positive d’Israël contre 75 % il y a trois ans.

La baisse d’opinion positive est encore plus flagrante chez les jeunes américains : chez les 18-34 ans, seulement 38% ont encore une opinion positive d’Israël. À titre de comparaison, l’année dernière, 64% de jeunes américains avaient une bonne opinion d’Israël.

Le sondage indique également que 42% des américains estiment que la riposte israélienne dans la bande de Gaza est excessive. À l’inverse, 19 % des américains jugent que Tsahal n’a pas pris suffisamment de mesures, et 24 % considèrent que ses actions sont appropriées.

Ce sondage, qui a été réalisé du 21 au 28 février, met en évidence le changement d’opinion drastique opéré aux États-Unis depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, notamment chez les électeurs du parti Démocrate.

En effet, le président américain Joe Biden est confronté à des défis tant sur le plan national que diplomatique. Son soutien aux actions d’Israël suscite la désapprobation de 60 % de ses électeurs.

Dans un récent sondage, 60 % des électeurs démocrates ont exprimé leur désapprobation concernant la manière dont Joe Biden a géré le conflit, soit une augmentation de 8 points par rapport à décembre, tandis que 31% de ses électeurs ont approuvé ses actions.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités