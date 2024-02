Israël en guerre : Tsahal annonce avoir tué un commandant du Hamas qui avait retenu en otage la soldate décédée Noa Marciano

L’armée israélienne et le Shin Bet ont annoncé aujourd’hui l’assassinat ciblé d’un commandant du bataillon Shati du Hamas qui détenait en otage la soldate israélienne Noa Marciano dans la bande de Gaza. Il a été tué hier dans une frappe de drone ciblée, dans l’enclave palestinienne.

Ahmad Ghoul a été impliqué dans le massacre des villes du sud d’Israël le 7 octobre et, après son retour dans la bande de Gaza, a retenu Noa Marciano en otage à l’hôpital Shifa, où elle a été assassinée.

Il y a trois mois, Tsahal avait confirmé la mort de la soldate Noa Marciano après que le Hamas avait diffusé une vidéo du corps sans vie de la jeune femme, prétendant qu’elle avait été tuée par un bombardement de l’armée israélienne.

Les troupes terrestres de Tsahal ont, peu de temps après, retrouvé le corps de Noa Marciano, dans un bâtiment près de l’hôpital al-shifa.

Noa Marciano âgé de 19 ans, était originaire de Mod’in. Elle avait été kidnappée par les terroristes du Hamas le 7 octobre.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualité