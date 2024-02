Israël en guerre : Israël saisit six drones qui se trouvaient dans des camions humanitaires destinés à l’UNRWA

Selon les informations d’I24NEWS qui se base sur des sources sécuritaires israéliennes, Israël a découvert et a confisqué six drones militaires qui se trouvaient dans des camions d’aide humanitaire destinés à l’UNRWA (L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient).

Les camions humanitaires sont entrés en Judée-Samarie depuis la Jordanie où se trouve le siège de l’UNRWA via le pont Allenby. Ce pont traverse le Jourdain près de la ville de Jéricho en Judée-Samarie, la reliant à la Jordanie.

Cet incident grave n’est pas anodin au vu de la situation actuelle de l’UNRWA. En effet, l’agence de l’ONU est dans la tourmente depuis qu’elle a annoncé, il y a plus de deux semaines, s’être séparée de « plusieurs » de ces employés accusés par les autorités israéliennes d’être impliqués dans les massacres du Hamas contre Israël, le 7 octobre.

Suite à cette annonce, plusieurs pays dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Canada et l’Australie ont suspendu temporairement leur financement à l’UNRWA.

Récemment, les forces de Tsahal ont dévoilé l’existence d’un centre de commandement du Hamas situé dans les tunnels du Hamas sous le siège de l’UNRWA à Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualité