Israël en guerre : Tsahal annonce la fin de la pause humanitaire dans la ville de Gaza, devenue « une zone de guerre à part entière »

L’armée israélienne a annoncé ce matin, dans un communiqué, qu’à partir de 10h00, la ville de Gaza était devenue une zone de guerre à part entière. La protection spéciale qu’elle accorde aux ONG humanitaires depuis le mois dernier dans les zones de l’enclave palestinienne, ne s’appliquera plus à la ville de Gaza.

« Conformément à l’évaluation de la situation et aux directives de l’échelon politique, à partir d’aujourd’hui 10h00, la pause tactique locale dans l’activité militaire ne s’appliquera pas au secteur de la ville de Gaza, qui constitue une zone de combat dangereuse« , a indiqué Tsahal.

Les cessez-le-feu localisés spéciaux s’appliqueront toujours à la zone d’al-Muwasi et à certaines zones du centre et du sud de Gaza, mais la levée de cette protection pour la ville de Gaza pourrait être le signe que l’invasion de la ville par Tsahal est imminente.

Mercredi, Avichay Adraee, le porte-parole de Tsahal en langue arabe, a prévenu les civils de la bande de Gaza, dans un post publié sur son compte X (anciennement Twitter), que l’évacuation de la ville de Gaza est inévitable, au vu de la nouvelle opération en cours de l’armée israélienne dans l’enclave palestinienne.

La semaine dernière, le général de brigade, Effie Defrin, a déclaré que l’armée israélienne avait commencé les premières étapes de son invasion de la ville de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités