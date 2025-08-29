Israël en guerre : Tsahal récupère le corps de l’otage israélien Ilan Weiss dans la bande de Gaza

L’armée israélienne vient d’annoncer dans un communiqué que les soldats israéliens ont récupéré et ont identifié le corps de l’otage Ilan Weiss, ainsi que les restes d’un autre otage dont le nom n’a pas encore été divulgué, dans la bande de Gaza.

Tsahal a ajouté que le processus d’identification de l’otage supplémentaire était toujours en cours et que la famille avait été informée.

Ilan Weiss, 56 ans, résidait au kibboutz Be’eri, à la frontière de Gaza, et faisait partie de l’équipe d’intervention d’urgence du kibboutz. En janvier 2024, le kibboutz a confirmé sa mort lors du massacre du 7 octobre 2023, son corps ayant été rapatrié par le Hamas dans la bande de Gaza.

L’épouse de Weiss, Shiri, et sa fille, Noga , ont également été prises en otage par le Hamas le 7 octobre, mais ont été libérées fin novembre 2023 lors d’un cessez-le-feu temporaire.