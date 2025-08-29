haut banniere
Israël en guerre : Tsahal récupère le corps de l’otage israélien Ilan Weiss dans la bande de Gaza

369777024_650801383902982_6016378074391100647_n-1-e1698753220930-1024x640-1-e1702910036775-1024x640[1]L’armée israélienne vient d’annoncer dans un communiqué que les soldats israéliens ont récupéré et ont identifié le corps de l’otage Ilan Weiss, ainsi que les restes d’un autre otage dont le nom n’a pas encore été divulgué, dans la bande de Gaza.

Tsahal a ajouté que le processus d’identification de l’otage supplémentaire était toujours en cours et que la famille avait été informée.

Ilan Weiss, 56 ans, résidait au kibboutz Be’eri, à la frontière de Gaza, et faisait partie de l’équipe d’intervention d’urgence du kibboutz. En janvier 2024, le kibboutz a confirmé sa mort lors du massacre du 7 octobre 2023, son corps ayant été rapatrié par le Hamas dans la bande de Gaza.
L’épouse de Weiss, Shiri, et sa fille, Noga, ont également été prises en otage par le Hamas le 7 octobre, mais ont été libérées fin novembre 2023 lors d’un cessez-le-feu temporaire.

Ses deux autres filles, Meytal et Maayan, ont pu se cacher du Hamas pendant le massacre et ont été sauvées par des soldats israéliens. Le chien de la famille, Ketem, a aussi été tué par les terroristes du Hamas lorsque Shiri et Noga ont été enlevés.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 49 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités

