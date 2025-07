Israël en guerre : Tsahal annonce le décès de cinq de ses soldats, tués au combat dans le nord de Gaza

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que cinq soldats du bataillon Netzah Yehuda de la brigade Kfir ont été tués hier soir par deux engins explosif à Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza.

Les soldats décédés sont le sergent-chef Meir Shimon Amar, 20 ans, originaire de Jérusalem ; le sergent Moshe Nissim Frech, 20 ans, originaire de Jérusalem ; le sergent-chef Noam Aharon Musgadian, 20 ans, originaire de Jérusalem ; le sergent-major Benyamin Asulin, 28 ans, originaire de Haïfa ; et le sergent-chef Moshe Shmuel Noll, 21 ans, originaire de Beit Shemesh.

Cet incident dramatique a également fait 14 blessés parmi les combattants de Tsahal, dont deux dans un état grave, six dans un état modéré et six légèrement blessés.

Les cinq soldats ont été tués par deux engins explosifs improvisés de forte puissance déclenchés lors de l’entrée des forces israéliennes dans la zone de Beit Hanoun. Lors de l’évacuation des blessés, des soldats ont essuyé des tirs, blessant douze soldats à de divers degrés. Ils ont été évacués par hélicoptère pour être soignés dans différents hôpitaux israéliens.

Tsahal mène actuellement une enquête pour déterminer les circonstances qui ont permis une telle embuscade dans une zone si proche de la frontière, et qui avait déjà fait l’objet de multiples opérations militaires durant la guerre.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités