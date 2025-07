Le chef des « Forces populaires » a également souligné que les miliciens reçoivent une assistance logistique et financière de plusieurs sources, mais s’est abstenu de nommer des sources spécifiques.En outre, Yasser Abu Shabab a assuré qu’après le départ du Hamas du pouvoir, les « Forces populaires » dirigeraient la bande de Gaza.

« Le Hamas le sait et le comprend ; les Forces populaires seront les héritières de Gaza après leur effondrement et leur défaite« , a affirmé Yasser Abu Shabab.

Originaire d’une famille bédouine influente du sud de Gaza, Yasser Abu Shabab, prétend commander des centaines d’hommes armés, bien que des sources indiquent que sa milice ne comptait qu’environ 300 combattants en mai 2025.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités