Israël en guerre : Tsahal annonce le décès d’un de ses soldats, portant le bilan à 222 soldats morts depuis le début de l’offensive à Gaza

L’armée israélienne a annoncé aujourd’hui à la mi-journée dans un communiqué la mort d’un soldat de Tsahal tombé au combat dans la bande de Gaza.

Le soldat décédé est le sergent-major réserviste Eliran Yeger, 36 ans originaire de Tel-Aviv, tué hier dans les combats dans le sud de Gaza.

Ce nouveau décès porte maintenant le bilan à 222 soldats israéliens tués depuis le début de l’offensive militaire de Tsahal dans la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités