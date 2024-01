Israël en guerre : El Al suspend ses vols avec l’Afrique du Sud suite à l’affaire de la CIJ

La compagnie aérienne israélienne, El Al, va cesser ses vols vers l’Afrique du Sud en raison de la baisse des demandes de billets, suite accusations de génocide contre Israël portées par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de Justice.

Une source à El Al a déclaré au site israélien Walla qu’au vu de la situation sécuritaire et du cas de la plainte contre Israel à la CIJ, les israéliens ne veulent pas se rendre en Afrique du Sud, préférant de nouvelles destinations, comme Tokyo, les États-Unis et la Thaïlande.

« Nous le voyons dans le manque de commandes et les annulations drastiques« , a déclaré la même source, ajoutant qu’il y avait une forte augmentation des commandes vers d’autres destinations à long terme, vers lesquelles seront dirigés les avions (principalement des Boeing 777).

Les relations entre Israël et l’Afrique du Sud sont extrêmement tendus depuis la plainte déposée le 29 décembre dernier par Pretoria accusant l’État hébreu de commettre un génocide à Gaza.

Depuis cette plainte et les plaidoiries des délégations sud-africaines et israéliennes qui ont eu lieu il y a deux semaines à la Haye, au siège de la CIJ, Israël a décidé de contre-attaquer face aux accusations diffamantes de l’Afrique du Sud, en accusant le pays d’être « le bras juridique » du Hamas.

Hier, le Jerusalem Post a publié une enquête révélant que l’Afrique du Sud aurait mis en place le financement des activités du Hamas par le biais de la Fondation Al-Quds, un groupe international sanctionné par les États-Unis et interdit par Israël, en utilisant des comptes enregistrés dans les principales banques sud-africaines locales.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités