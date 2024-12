Israël en guerre : Tsahal confirme la mort d’un otage israélien dont le corps est retenu en otage à Gaza

L’armée israélienne a annoncé aujourd’hui que le capitaine de Tsahal, Omer Neutra, âgé de 21 ans, est décédé le 7 octobre de l’année dernière et que son corps a été ramené par le Hamas dans la bande de Gaza.

Son décès a été confirmé par une commission militaire spéciale composée de rabbins, de scientifiques et d’avocats après l’examen de l’ensemble des preuves et sur la base d’informations fiables.

Omer Neutra était un soldat israélien qui avait immigré de New York à Israël. Il servait comme commandant de peloton de chars dans le 77e bataillon de la 7e brigade. Il a été enlevé et emmené par les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza le 7 octobre avec des membres de son équipage de char.

Le mitrailleur de char Nimrod Cohen, de Rehovot, actuellement détenu à Gaza, le chargeur de char Oz Daniel, de Kfar Saba et le chauffeur Shaked Dahan, originaire d’Afula, faisaient partie de l’équipe d’Omer Neutra. Tsahal a depuis confirmé qu’Oz Daniel et Shaked Dahan ont été assassinés durant leurs captivités.

Le char de l’équipage d’Omer Neutra fut l’une des images symboliques les plus tragiques et les plus traumatiques du 7 octobre, après la diffusion, le jour même sur les réseaux sociaux, des terroristes du Hamas exultant autour du véhicule en flammes.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités