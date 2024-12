Israël en guerre : les États-Unis accusent Israël de violer le cessez-le-feu en cours au Liban

Selon les informations du site israélien Ynet, qui se base sur des sources proches du dossier, Les États-Unis ont prévenu Israël qu’il violait les termes de l’accord de cessez-le-feu avec le Liban, affirmant « qu’il y a eu des violations israéliennes de l’accord de cessez-le-feu, principalement le retour visible et audible de drones israéliens dans le ciel de Beyrouth« .

Les mêmes sources ont déclaré au site israélien que pour que le cessez-le-feu dure, « nous avons besoin de retenue de la part de toutes les parties« .

Ynet avait déjà rapporté hier que la France a été la première à avertir Israël qu’il violait le cessez-le-feu, mais les États-Unis se sont joints maintenant à ces avertissements. Selon les sources, l’envoyé spécial américain et coordinateur des affaires énergétiques internationales, Amos Hochstein, qui a négocié l’accord, a accusé Israël de violations de cessez-le-feu dans un message adressé à ses homologues à Jérusalem.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a déclaré ce matin à son homologue français Jean-Noël Barrot qu’Israël ne violait pas l’accord de cessez-le-feu au Liban, mais qu’il le faisait respecter alors que le Hezbollah viole les accords, ce qui exige une réponse immédiate. Le ministre français des Affaires étrangères a affirmé qu’Israël n’avait pas signalé les violations du Hezbollah à la commission internationale et avait fait usage de la force meurtrière, entraînant la mort de civils.

« La présence du Hezbollah au sud du Litani est une violation fondamentale de l’accord. Ils doivent se déplacer vers le nord« , a déclaré Gideon Saar.

Il a également appelé le gouvernement libanais à « autoriser clairement l’armée libanaise à mener les actions qui lui sont demandées par l’accord ».

Par ailleurs, les sources ont indiqué à Ynet que la France remplit son rôle dans la mise en œuvre et le suivi de l’accord, en faisant pression sur le gouvernement libanais pour qu’il donne un mandat clair à l’armée libanaise et pour qu’il retarde le retour des populations déplacées au sud du Liban, et en avertissant le Hezbollah des violations. Une équipe française a aussi été annoncée pour rendre opérationnel le mécanisme de supervision amélioré, contrairement à la résolution 1701 de l’ONU, qui a mis fin à la guerre du Liban en 2006.

Depuis ce matin, Tsahal a attaqué au moins trois zones du sud du Liban, principalement dans le secteur oriental, où des membres du Hezbollah ont été détectés en train de se livrer à des mouvements suspects. Dans un de ces mouvements suspects, à Marj Ayon, un tir a été détecté. Ces attaques ont été menées dans le cadre de l’application par Tsahal de l’accord de cessez-le-feu. En outre, un coup de semonce a été tiré sur des Libanais qui s’approchaient de la zone proche de la frontière.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités