Israël en guerre : Tsahal continue son opération terrestre à Gaza et s’empare d’un bastion du Hamas

L’armée israélienne a annoncé aujourd’hui qu’après 10 heures de combats intenses, les forces terrestres de Tsahal ont pris le contrôle d’un bastion de Hamas à Jabaliya, au nord de la bande de Gaza.

Lors de cette opération, les combattants de Tsahal ont affronté des terroristes du Hamas et du Jihad islamique palestinien qui se trouvaient dans l’avant-poste, tant en surface que sous terre.

Pendant la prise du bastion du Hamas, les forces israéliennes ont localisé et collecté d’importants documents sur les plans opérationnels du groupe terroriste palestinien.

Les soldats israéliens ont achevé la prise de l’avant-poste du Hamas après 10 heures de combats au cours desquels ils ont éliminé des terroristes et ont découvert des puits de tunnels terroristes, dont un puits situé à proximité d’un jardin d’enfants et menant à une vaste route souterraine.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités