Israël en guerre : Tsahal a détruit 130 tunnels du Hamas depuis le début de son offensive sur Gaza

Selon les informations du site The Times of Israël, les forces de Tsahal ont détruit 130 tunnels du Hamas dans la bande de Gaza, depuis le début de son opération militaire dans l’enclave palestinienne.

Le site d’information israélien indique que les troupes des forces de Tsahal s’efforcent de dégager des routes permettant aux forces terrestres de manœuvrer, de localiser et de détruire les ressources du Hamas, notamment les tunnels et les lance-roquettes.

The Times of Israël affirme également que les troupes de la 460e brigade et les forces du génie ont trouvé un certain nombre d’entrées de tunnel à côté d’une structure abritant des batteries de voitures, qui seraient reliées au système de filtration d’air du tunnel.

En outre, le site israélien dévoile que les forces de la brigade d’infanterie Nahal ont entre-temps capturé un camp d’entraînement du Hamas dans le nord de Gaza. L’armée israélienne affirme que les troupes ont trouvé une base de rassemblement à l’intérieur du camp, où des membres du Hamas avaient préparé des armes et de la nourriture pour mener une attaque. Au sein du camp, plusieurs entrées de tunnels ont aussi été découvertes.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

