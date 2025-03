Israël en guerre : Tsahal ne frappera pas les terroristes qui se trouvent dans les zones ou sont détenus les otages lors de son opération à Gaza

Le Jerusalem Post, qui se base sur les dires de sources israéliennes de la défense, a informé ce matin, que lors de l’opération « Force et Épée » qui a été lancée hier soir dans la bande de Gaza, les forces de Tsahal n’attaqueront pas les terroristes du Hamas qui se trouvent dans des zones ou sont détenus les otages israéliens.

Les sources de la défense n’ont également pas voulu préciser au média israélien quels responsables du Hamas pourraient ou non détenir des otages comme boucliers humains en ce moment.

Par ailleurs, l’armée israélienne ne ciblera pas aussi les zones où il existe un doute potentiel quant à la présence d’otages à proximité.

Hier soir, les forces aériennes de Tsahal ont lancé une attaque massive dans la bande de Gaza éliminant cinq hauts responsables du Hamas : Mahmoud Abu Watfa, directeur général du ministère de l’Intérieur du Hamas ; Issam al-Da’alis, membres du bureau politique du Hamas ; Ahmed Omar al-Hatta, haut dirigeant ; Bahjat Abu Sultan, responsable de l’appareil de sécurité intérieure du Hamas ; Abou Obeida Mohammed al-Jamasi membre du bureau politique du Hamas. Selon des informations non vérifiées du groupe terroriste palestinien, 300 personnes auraient péri durant les frappes israéliennes.

Selon des informations rapportées par I24NEWS, cette opération de grande ampleur intervient après que l’armée israélienne a identifié « une activité inhabituelle » dans la bande de Gaza, susceptible d’indiquer les préparatifs d’une attaque imminente du Hamas sur le sol israélien.

Le média franco-israélien précise que les services de renseignement israéliens avaient observé depuis deux semaines des signes alarmants de remobilisation des groupes armés terroristes du Hamas et du Jihad islamique palestinien, notamment « le recrutement de centaines de nouveaux combattants, la distribution d’équipements militaires, l’établissement de positions défensives et la reconstruction des structures de commandement » endommagées par Tsahal durant les combats à Gaza.

Dans un post publié sur son compte X (anciennement Twitter), le bureau du premier ministre israélien a justifié cette attaque, accusant le Hamas d’avoir refusé maintes fois durant les négociations de cessez-le-feu de libérer les otages israéliens.

« Le premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Israël Katz ont ordonné à l’armée israélienne de prendre des mesures énergiques contre l’organisation terroriste Hamas dans la bande de Gaza. Cela fait suite au refus répété du Hamas de libérer nos otages, ainsi qu’à son rejet de toutes les propositions qu’il a reçues de l’envoyé présidentiel américain Steve Witkoff et des médiateurs. L’armée israélienne attaque actuellement des cibles de l’organisation terroriste Hamas dans toute la bande de Gaza afin d’atteindre les objectifs de la guerre tels qu’ils ont été déterminés par l’échelon politique, y compris la libération de tous nos otages, vivants et morts« , a déclaré le bureau de Benjamin Netanyahu dans son communiqué.

Cette reprise des combats de Tsahal dans la bande de Gaza est en coordination totale avec les États-Unis : La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a confirmé lors d’une interview à Fox News qu’Israël avait consulté l’administration concernant les opérations prévues ce soir à Gaza.

« Le président Trump a été clair : tous les terroristes du Moyen-Orient, les Houthis, le Hezbollah, le Hamas, les mandataires de l’Iran et l’Iran lui-même, doivent prendre très au sérieux le président lorsqu’il affirme qu’il n’hésite pas à soutenir notre ami et allié, Israël« , a indiqué la porte-parole américaine.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités