Israël en guerre : Tsahal révèle que 85% des soldats ayant reçu des soins psychologiques sont retournés au combat à Gaza

L’armée israélienne a indiqué aujourd’hui dans un communiqué que durant les combats dans la bande de Gaza, des dizaines de psychologues militaires sont entrés dans l’enclave palestinienne afin d’apporter un soutien aux combattants de Tsahal qui avaient vécu des événements complexes de diverses natures.

Tsahal précise que 85% des soldats israéliens qui ont eu recours à ces soins psychologiques, ont repris ensuite les combats dans la bande de Gaza.

Par ailleurs, dans son communiqué, l’armée israélienne affirme également que Le Corps Médical, de la Division Technologie et Logistique de Tsahal, inaugurera demain le nouveau centre de services de santé mentale qui inclura centre familial permanent, une clinique de traitement post-traumatique pour les militaires réguliers et l’unité « Liat », une unité composée de citoyens thérapeutes de premier ordre qui apporteront une réponse disponible et de qualité en matière de traitement émotionnel.