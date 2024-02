Israël en guerre : Ismael Haniyeh affirme que le Hamas fait preuve de flexibilité dans les négociations sur le cessez-le-feu à Gaza

Lors d’une allocution télévisée, Ismael Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, a déclaré que le groupe islamique palestinien faisait preuve de « flexibilité », dans les pourparlers sur un futur accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Cet accord, qui a été négocié dimanche lors d’un sommet à Paris, prévoit, entre autres, la libération de 40 otages israéliens détenus par le Hamas à Gaza contre la libération par l’État d’Israël de 400 terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Pour autant, Ismael Haniyeh a indiqué que le Hamas ne souhaite pas mettre fin à la guerre et poursuivra les combats face à Tsahal dans la bande de Gaza. Dans ce même ordre d’idée, le dirigeant du Hamas a appelé les habitants arabes de Judée-Samarie et de Jérusalem à se barricader devant la mosquée al-Aqsa au début du Ramadan et a aussi appelé à « un vaste mouvement international pour briser le siège de la mosquée al-Aqsa ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités