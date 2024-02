Israël en guerre : une synagogue a été incendiée en Tunisie, dans la ville de Sfax

Selon les informations du site israélien Ynet, un incendie criminel s’est déclenché dimanche dans une ancienne synagogue de la ville de Sfax, en Tunisie. Aucune victime n’est à déplorer.

L’incendie s’est déclaré dans la cour de la synagogue, provoquant l’incendie de 12 palmiers. De plus, certaines fenêtres de la synagogue ont été endommagées.

Un responsable des services de secours de la ville a déclaré que les pompiers avaient réussi à maîtriser les flammes et à empêcher qu’elles ne se propagent au bâtiment de la synagogue lui-même. Il a ajouté qu’au même moment, un autre incendie s’était déclaré sur le toit d’un immeuble résidentiel voisin, où le feu avait également été éteint.

Sfax, qui abritait autrefois de nombreuses familles juives, est désormais dépourvue d’habitants de confession juive. L’ancienne synagogue qui servait à la communauté est abandonnée.

Depuis le début de la guerre à Gaza entre les forces de Tsahal et le Hamas, la Tunisie est en proie à un déchainement antisémite, notamment lors des violentes manifestations contre la guerre qui ont eu lieu dans le pays au mois d’octobre.

Également en octobre, des centaines de personnes avaient été filmés en train d’incendier une synagogue dans la ville d’Al Hammah, au centre de la Tunisie. Le site de la synagogue a aussi subi d’importants dégâts touchant notamment la tombe d’un rabbin du 16e siècle.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités