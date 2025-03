Israël en guerre : un attentat à la voiture-bélier et à l’arme à feu provoque la mort d’une personne dans le nord d’Israël, le terroriste neutralisé

Un homme de 75 ans a été tué et une personne d’une vingtaine d’année a été grièvement blessée lors d’une attaque terroriste combinée à la voiture bélier, au couteau et à l’arme à feu qui a eu lieu ce matin au carrefour Tishbi, près de Yoqneam, dans le nord d’Israël.

La police israélienne a déclaré que le terroriste avait foncé avec sa voiture sur des civils qui se trouvaient à un arrêt de bus, après quoi il était sorti du véhicule, a poignardé un jeune homme qu’il avait heurté, et a ouvert le feu sur les véhicules qui passaient.

Le terroriste a ensuite été arrêté par les forces de la police. Il a été révélé après que l’assaillant, Karem Jabareen, est un citoyen arabe de 26 ans originaire du village de Zalafa dans la région de Wadi Ara, situé dans le district de Haïfa, près de la Judée-Samarie.

Les ambulanciers du Magen David Adom ont d’abord prodigué des soins à l’homme septuagénaire, qui se trouvait dans un état critique. Cependant, ils ont dû constater son décès. Ils ont ensuite soigné la personne blessée grièvement d’une vingtaine d’année qui a été évacué d’urgence vers l’hôpital, dans un état grave et instable.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités