Vidéo : Slogans entendus lors de la manifestation contre le racisme et l’extrême droite, tels que « À bas l’État, les Juifs et les fachos ». J’attends que nos responsables communautaires réagissent face à cette situation.

Aujourd’hui, samedi 22 mars, des manifestations ont eu lieu en France, organisées par LFI, avec environ 21 000 manifestants présents à Paris. Pour LFI, cela représente un véritable échec, surtout si l’on compare avec la manifestation contre la violence faite aux femmes, qui avait attiré plus de 40 000 participants, ou celle contre l’antisémitisme en novembre 2023, qui a rassemblé plus de 100 000 manifestants, et ce, sans la présence du président de la République Emmanuel Macron.

Dans les rues aujourd’hui, des groupes antifas, ainsi que des partisans pro-palestiniens et islamistes, ont défilé à Paris, scandant des slogans tels que « À bas l’État, les Juifs et les fachos », comme on peut l’entendre dans la vidéo ci-dessous.

J’appelle donc toutes les instances de notre communauté à agir de manière appropriée en portant plainte. J’en fais un appel au Grand Rabbin de France, Haïm Korsia, au président du Consistoire Central, Élie Korshia, ainsi qu’au CRIF, pour qu’ils prennent les mesures nécessaires.

Alain SAYADA Israel Actualités Digital