Israël en guerre : L’Égypte serait prête à accueillir temporairement un demi millions de gazaouis

Selon les informations du journal libanais Al-Akhbar, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi aurait déclaré que son pays était prêt à accueillir temporairement 500 000 civils gazaouis qui seraient évacués de la bande de Gaza vers une ville dans le nord de la péninsule du Sinaï.

Le média libanais précise que la déclaration d’Abdel Fattah al-Sissi aurait été faite lors d’une conférence tenue à Riyad, en Arabie saoudite, sur la situation au Moyen-Orient, à laquelle le dirigeant égyptien était présent, parmi d’autres participants.

Par ailleurs, toujours selon Al-Akhbar, cette proposition égyptienne de relocalisation temporaire des civils gazaouis a suscité des inquiétudes auprès de la Jordanie, qui a déjà adopté une position ferme contre une telle mesure.

Ces révélations inédites du journal libanais confirmeraient la pression exerçait par le président américain Donald Trump depuis des mois à l’encontre de l’Égypte au sujet de la question du déplacement des civils gazaouis dans les pays proches de la région.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités