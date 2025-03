Israël en guerre : un attentat à l’arme blanche fait un mort et quatre blessés à Haifa, le terroriste neutralisé

Un homme âgé de 70 ans a été tué et quatre personnes ont été blessés, dont trois grièvement, lors d’un attentat terroriste au couteau qui a eu lieu ce matin près de la gare routière Merkazit Hamifratz de Haïfa.

Le Magen David Adom a indiqué qu’il fournissait un traitement aux quatre patients : trois dans un état grave — un homme, une femme d’une trentaine d’années, un adolescent de 15 ans— ainsi qu’une femme de 70 ans dans un état modéré. Les quatre victimes ont ensuite été redirigés vers le campus de soins de santé Rambam à Haïfa.

Selon le déroulé des faits, le terroriste s’est rendu sur les lieux de l’attaque en bus, puis a commencé à poignarder les passagers après son arrivée à la gare. Il a ensuite quitté le bus et a continué à poignarder les passagers dans la zone de la gare, jusqu’à ce qu’il soit abattu par un agent de sécurité.

Une première enquête policière a révélé que le terroriste était d’origine arabe israélienne. Les médias israéliens l’ont depuis identifié : il s’agit de Yitro Shaheen, 20 ans, originaire de la ville Shefa Amr, situé près de Haifa.

Cet attentat fait suite à un attentat à la voiture bélier qui a eu lieu jeudi dernier ou douze personnes ont été blessées après qu’un terroriste a percuté, avec son véhicule, des piétons sur l’autoroute 65 près de l’intersection Pardes Hanna-Karkur, dans le district de Haïfa, au nord d’Israël.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités