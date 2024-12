Israël en guerre : un haut responsable du Hamas affirme que l’annonce d’un accord de cessez-le-feu à Gaza est imminent

Un haut responsable du Hamas a déclaré aujourd’hui au média saoudien Asharq, qu’un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza est plus proche que jamais d’être annoncé.

« Nous sommes plus proches que jamais de parvenir à un accord d’échange de prisonniers et à un cessez-le-feu, à condition que Benjamin Netanyahu ne fasse pas obstacle à l’accord« , a affirmé, sous couvert d’anonymat, le responsable du Hamas à Ashraq.

Le haut responsable du groupe islamique palestinien a également indiqué que me Hamas ainsi que d’autres groupes terroristes à Gaza ont présenté, durant les négociations, une « position progressiste et très flexible« , acceptant une fin progressive de la guerre et un retrait progressif de Tsahal sur la base d’un calendrier mutuellement convenu, avec des garanties de la part des médiateurs internationaux pour « mettre fin à l’agression et protéger le peuple palestinien« .

Il a aussi ajouté que le Hamas ne renoncerait pas à ses exigences en matière de fin de la guerre, concernant le retrait israélien complet de Gaza, le retour des personnes déplacées, ainsi qu’un « accord d’échange de prisonniers digne« .

Parallèlement aux révélations du média saoudien Ashraq, une source israélienne, proche des négociations, a informé au journal israélien Israel Hayom que les pourparlers visant à formuler un accord de libération des otages devraient être achevés d’ici les fêtes de Hanoukka à la fin du mois, la mise en œuvre étant étalée sur une période prolongée.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités